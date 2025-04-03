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33-летний Де Брёйне может перейти в клуб из второго дивизиона Саудовской Аравии — FM

33-летний Де Брёйне может перейти в клуб из второго дивизиона Саудовской Аравии — FM
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33-летний полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне ведёт предметные переговоры с клубом «Неом», выступающим во втором дивизионе Саудовской Аравии. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, первые контакты между сторонами оказались положительными, обсуждение потенциального перехода бельгийского футболиста в саудовский клуб продолжается.

В нынешнем сезоне Де Брёйне принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 27 млн.

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