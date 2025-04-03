Нойер впервые после травмы вернулся к тренировкам с мячом

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер впервые после травмы приступил к тренировкам с мячом. Об этом сообщается на сайте клуба. Напомним, немецкий голкипер получил повреждение в результате празднования гола в ворота «Байера» (3:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов в начале марта.

«В четверг капитан «Баварии» вновь смог выполнить на поле специальные упражнения для вратарей. Во время индивидуального занятия с тренером вратарей Михаэлем Рехнером голкипер впервые тренировался с мячом с тех пор, как две недели назад во время программы реабилитации у него случился рецидив», — говорится в сообщении пресс-службы.

В текущем сезоне 38-летний Нойер принял участие в 33 встречах во всех турнирах, 18 из которых провёл «на ноль».