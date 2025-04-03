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«Реал» проявляет интерес к одному из лидеров «Манчестер Сити» — Defensa Central

«Реал» проявляет интерес к одному из лидеров «Манчестер Сити» — Defensa Central
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Мадридский «Реал» проявляет заинтересованность 30-летним полузащитником «Манчестер Сити» Бернарду Силвой. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, в связи с тем, что контракт португальского футболиста с «горожанами» заканчивается по завершении сезона-2025/2026, «сливочные» могут приобрести его по доступной цене. В «Реале» считают, что Бернарду Силва способен существенно усилить центр поля команды.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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