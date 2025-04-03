Сон рассказал о звонке Деле Алли после подписания контракта с «Комо»

Форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин рассказал о взаимоотношениях с бывшим одноклубником Деле Алли, а также поделился деталями телефонного разговора с англичанином после его трансфера в «Комо» в январе 2025 года.

«Я бы сказал, что Деле был одним из моих лучших друзей. Когда я только пришёл в «Тоттенхэм», он был очень добр, пытался помочь мне освоиться. Мы до сих пор поддерживаем контакт. У него всё в порядке. Он только что переехал в Италию, поэтому немного пошутил со мной. Он сказал: «Кстати, я теперь итальянец». Я просто желаю ему всего наилучшего», — заявил Сон в интервью Sky Sports.

Сон Хын Мин и Деле Алли вместе выступали в составе «Тоттенхэма» с августа 2015 года по январь 2022-го. В январе текущего года Алли подписал контракт с новичком итальянской Серии А «Комо». 15 марта в 29-м туре чемпионата Италии Алли вышел на замену в матче с «Миланом» (1:2) и получил прямую красную карточку. Это было первое его появление на поле с 26 февраля 2023 года.