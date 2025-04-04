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Челси — Тоттенхэм 1:0, результат матча 30-го тура АПЛ 3 апреля 2025 года

«Челси» победил «Тоттенхэм» в матче 30-го тура АПЛ с двумя отменёнными голами
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Завершился матч 30-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонские «Челси» и «Тоттенхэм». Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж». В качестве главного арбитра встречи выступил Крэйг Поусон. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «синих».

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
03 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Фернандес – 50'    

На 50-й минуте гол забил полузащитник «Челси» Энцо Фернандес с передачи Коула Палмера. На 56-й минуте мячом отметился игрок хозяев Мойсес Кайседо, однако он был отменён после просмотра VAR. На 69-й минуте полузащитник «Тоттенхэма» Папе Матар Сарр поразил ворота «Челси», но гол также был отменён после просмотра VAR.

«Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Энцо Марески набрала 52 очка за 30 матчей. «Тоттенхэм» заработал 34 очка после 30 игр и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 73 очка за 30 встреч.

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