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Результаты матчей чемпионата Англии 3 апреля

Результаты матчей чемпионата Англии 3 апреля
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В четверг, 3 апреля, прошла одна встреча в 30-м туре английской Премьер-лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матча АПЛ 3 апреля:

  • «Челси» - «Тоттенхэм» — 1:0.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, записав в свой актив 73 очка. «Арсенал» находится на втором месте, набрав 61 очко. Замыкает лидирующую тройку «Ноттингем Форест», у которого 57 очков. В топ-5 входят «Челси», набравший 52 очка, и «Манчестер Сити» с 51 очком. В зоне вылета находятся «Ипсвич Таун» (20), «Лестер Сити» (17) и «Саутгемптон», у которого 10 очков после 30 матчей.

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