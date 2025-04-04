Результаты матчей чемпионата Англии 3 апреля

В четверг, 3 апреля, прошла одна встреча в 30-м туре английской Премьер-лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матча АПЛ 3 апреля:

«Челси» - «Тоттенхэм» — 1:0.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, записав в свой актив 73 очка. «Арсенал» находится на втором месте, набрав 61 очко. Замыкает лидирующую тройку «Ноттингем Форест», у которого 57 очков. В топ-5 входят «Челси», набравший 52 очка, и «Манчестер Сити» с 51 очком. В зоне вылета находятся «Ипсвич Таун» (20), «Лестер Сити» (17) и «Саутгемптон», у которого 10 очков после 30 матчей.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: