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Нико Ковач: чего «Боруссии» действительно не хватает, так это очков

Нико Ковач: чего «Боруссии» действительно не хватает, так это очков
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач поделился впечатлениями от работы на своём посту. Напомним, Ковач возглавил «Боруссию» 30 января 2025 года.

— Вы находитесь на своём посту уже более 60 дней. Каково общее впечатление?
— Ситуация, с которой мы столкнулись, явно не та, которая понравилась бы клубу. Мы не так уж сильно улучшили своё положение в таблице. Ожидания очень высоки, однако эффективность не столь высока. Сейчас мы попытались немного исправить эту ситуацию за то короткое время, которое у нас есть. Мы пока непоследовательны, стабильности пока нет. Но в некоторых областях я вижу прогресс.

Чего нам действительно не хватает, так это очков. Нам бы хотелось набрать ещё несколько очков, возможно, мы даже заслуживали их, с учётом расстановки сил в игре, но, к сожалению, это не так. Однако впечатление всё равно положительное. Мы считаем, что здесь многое возможно и многое может быть реализовано, — цитирует Ковача Sky Sport Germany.

На данный момент «Боруссия» занимает 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги. Команда заработала 38 очков за 27 матчей.

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