«Упал как подстреленный». «Фенербахче» — о Буруке, которого Моуринью ущипнул за нос

«Фенербахче» сделал заявление относительно инцидента, случившегося после встречи четвертьфинала Кубка Турции с «Галатасараем» (1:2), когда главный тренер жёлто-тёмно-синих Жозе Моуринью ущипнул за нос Окана Бурука, возглавляющего «львов». После действия португальского специалиста Бурук упал на землю и схватился за лицо.

«Это наше заявление касается Окана Бурука, который после вчерашнего матча под предлогом рукопожатия с арбитрами подошёл к нашему тренеру Жозе Моуринью, общавшемуся с судьями, и спровоцировал нашего тренера жестами и риторикой, а также осмелился сделать неуважительный жест рукой.

После того как наш тренер на мгновение коснулся его носа, упомянутый человек картинно упал на землю. Неуважительные слова и действия этого человека, который профессионально рухнул на землю, как будто его застрелили, вдобавок к его спланированным и чрезмерным провокациям, зафиксированы на видео.

Бессмысленность и переигрывание человека, которого трогают за нос, а он падает на землю и корчится в течение нескольких секунд, известны всей публике. Очевидно, что поведение, которое этот человек демонстрировал во время футбольной карьеры, продолжает сохраняться и в его тренерской карьере.

Разумеется, оценка отвратительных провокаций и того, что произошло после них, не должна быть односторонней, а должна основываться на причинно-следственной связи», — написано в заявлении «Фенербахче» в соцсети Х (ранее Twitter).