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Главный тренер «Боруссии» Ковач ответил на вопрос о своём будущем в клубе

Главный тренер «Боруссии» Ковач ответил на вопрос о своём будущем в клубе
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач ответил на вопрос о своём будущем в клубе.

— Ваш контракт действует до 2026 года. Тем не менее ходят слухи о вашем будущем. Есть ли информация, что произойдёт лично с вами дальше?
— Всё просто, я подписал контракт на полтора года. Не на полгода и не на два с половиной года, это было обязательством с обеих сторон. Задача, которая стоит перед нами всеми, предельно ясна: мы хотим добиться успеха. Мы хотим быть уверены, что вернёмся туда, где нам нужно быть, как можно скорее. Конечно, это займёт некоторое время, и, возможно, я представлял себе, что это будет немного проще, но тем не менее я верю, что мы все усердно работаем вместе в одном направлении. Однако всё не изменишь в одночасье, — сказал Ковач в интервью Sky Sport Germany.

53-летний специалист возглавил «Боруссию» 30 января 2025 года. Ранее сообщалось, что Ковач может покинуть клуб летом, если не будут достигнуты поставленные перед специалистом цели. На данный момент «Боруссия» занимает 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги. Команда заработала 38 очков за 27 матчей.

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