Грэм: Клопп был против трансфера Салаха в «Ливерпуль» и хотел видеть в команде Брандта

Бывший директор отдела аналитики английского «Ливерпуля» Иан Грэм заявил, что немецкий тренер команды Юрген Клопп был против подписания вингера «Ромы» Мохамеда Салаха летом 2017 года.

«Предпочтительным вариантом Юргена на то лето являлся Юлиан Брандт, который был великолепным игроком. Юрген, очевидно, очень хорошо знал его, поскольку он пришёл из Бундеслиги и неплохо разбирался в немецком рынке. Мы согласились, что Брандт был очень хорошим молодым футболистом, но не выделялся так, как Салах. С точки зрения нашего анализа данных Мо считался лучшим молодым крайним нападающим в Европе на тот момент. «Рома» оказалась вынуждена продать его, потому что их финансы были не в лучшем состоянии, поэтому мы знали, что он доступен по хорошей цене.

Он играл роль флангового нападающего, которую нам нужно было заполнить в то время, тогда как Брандт был скорее атакующим полузащитником. К чести Юргена, он честно вступил в эту дискуссию, открыв глаза и сказав: «Хорошо, я открыт для того, чтобы меня убедили, покажите мне, что Мо лучше», — заявил Грэм в документальном фильме «Как выиграть Лигу чемпионов: «Ливерпуль»-2019» на канале BBC.

Мохамед Салах перебрался в «Ливерпуль» из итальянской «Ромы» в июле 2017 года. Сумма трансфера игрока составила € 42 млн. С тех пор египтянин провёл в составе английского клуба 393 матча, забил 243 гола и 110 раз результативно ассистировал партнёрам по команде.