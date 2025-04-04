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Рашфорд с зарплатой в £ 1,4 млн должен пойти на сокращение, чтобы остаться в «Астон Вилле»

Рашфорд с зарплатой в £ 1,4 млн должен пойти на сокращение, чтобы остаться в «Астон Вилле»
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Крайнему нападающему «Астон Виллы» Маркусу Рашфорду придётся согласиться на понижение зарплаты, чтобы окончательно перейти в бирмингемский клуб из «Манчестер Юнайтед». 27-летний футболист был арендован у «красных дьяволов» в начале февраля. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, нынешний оклад английского игрока составляет £ 350 тыс. в неделю (£ 1,4 млн в месяц), что превышает лимит зарплат «Астон Виллы». При этом клуб из Бирмингема договорился с «Манчестер Юнайтед» о покупке Рашфорда за £ 40 млн (€ 47,6 млн).

Подчёркивается, что «Астон Вилла» также может предложить 27-летнему нападающему долгосрочный контракт, чтобы распределить расходы по его зарплате на длительный период.

В составе команды Унаи Эмери Рашфорд сыграл 11 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал четыре ассиста. Действующее трудовое соглашение игрока с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до лета 2028 года.

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