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«Это убийство футбола». Постекоглу раскритиковал судейство в матче «шпор» с «Челси» в АПЛ

«Это убийство футбола». Постекоглу раскритиковал судейство в матче «шпор» с «Челси» в АПЛ
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу выразил недовольство работой главного арбитра матча 30-го тура АПЛ с «Челси» (1:0) Крэйга Поусона в эпизоде с отменённым голом полузащитника «шпор» Папе Матар Сарра на 69-й минуте встречи. Футболист команды Постекоглу забил гол, однако он был отменён после просмотра VAR. Поусон изучал повторы около трёх минут.

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
03 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Фернандес – 50'    

«Это убивает игру, приятель. Это уже не та игра, что была раньше. Судья засчитал гол, а затем ему понадобилось шесть минут, чтобы отменить его. Это сумасшествие, приятель. Это безумие», — сказал Постекоглу после матча.

«Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Энцо Марески набрала 52 очка за 30 встреч. «Тоттенхэм» заработал 34 очка после 30 игр и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 73 очка за 30 матчей.

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