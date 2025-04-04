«Это убийство футбола». Постекоглу раскритиковал судейство в матче «шпор» с «Челси» в АПЛ

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу выразил недовольство работой главного арбитра матча 30-го тура АПЛ с «Челси» (1:0) Крэйга Поусона в эпизоде с отменённым голом полузащитника «шпор» Папе Матар Сарра на 69-й минуте встречи. Футболист команды Постекоглу забил гол, однако он был отменён после просмотра VAR. Поусон изучал повторы около трёх минут.

«Это убивает игру, приятель. Это уже не та игра, что была раньше. Судья засчитал гол, а затем ему понадобилось шесть минут, чтобы отменить его. Это сумасшествие, приятель. Это безумие», — сказал Постекоглу после матча.

«Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Энцо Марески набрала 52 очка за 30 встреч. «Тоттенхэм» заработал 34 очка после 30 игр и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 73 очка за 30 матчей.

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