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Березуцкий обвинил судей и ушёл с пресс-конференции через 15 секунд после матча с «Нефтчи»

Березуцкий обвинил судей и ушёл с пресс-конференции через 15 секунд после матча с «Нефтчи»
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Главный тренер «Сабаха» Василий Березуцкий обвинил судей после первого полуфинального матча Кубка Азербайджана с «Нефтчи» (2:1) и покинул пресс-конференцию спустя 15 секунд.

«Ребята сегодня молодцы. Хорошо сражались. Играли против 11 футболистов и трёх судей. А главное, что ещё судьи сегодня забыли VAR. В принципе, по игре у меня всё. Мне больше нечего сказать. Спасибо», — сказал Березуцкий и покинул пресс-конференцию.

Ответная встреча с «Нефтчи» состоится 23 апреля.

Березуцкий возглавил «Сабах» в ноябре 2024 года. Под его руководством клуб провёл во всех турнирах 18 матчей, в которых одержал шесть побед, девять раз сыграл вничью и потерпел три поражения.

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