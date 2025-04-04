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Тренер «Челси» — о матче с «Тоттенхэмом»: мы должны уметь побеждать в грязной борьбе

Тренер «Челси» — о матче с «Тоттенхэмом»: мы должны уметь побеждать в грязной борьбе
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал победу команды в матче 30-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (1:0).

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
03 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Фернандес – 50'    

«Результат – это важная часть, потому что сезон уже близится к завершению. В то же время мы стараемся добиться результата, играя так, как хотим. В какие-то моменты команда действовала очень хорошо, но затем мы перестали работать, и нам не нравится заканчивать матч так, как это произошло в последние пять минут. Если мы хотим стать по-настоящему важной командой, мы должны уметь побеждать в грязной, некрасивой борьбе, и я в целом доволен.

В общем, я считаю, что это была очень хорошая игра, мы заслуженно победили. Уже в первом тайме мы создали достаточно моментов, чтобы забить. В последние 10 минут команда проявила старание, сплоченность, дух – и это то, что нам необходимо», — приводит слова Марески Yahoo Sports.

На данный момент «Челси» занимает четвёртое место в АПЛ, набрав 52 очка. «Тоттенхэм» находится на 14-м месте, записав в свой актив 34 очка.

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