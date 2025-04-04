Карим Бензема рассказал, почему принял решение покинуть «Реал» в 2023 году

Нападающий саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема рассказал, почему решил покинуть мадридский «Реал» в 2023 году.

«Почему я ушёл из «Реала»? Потому что добился с клубом всего. Я пришёл в «Реал» мальчиком, а ушёл мужчиной со множеством трофеев и «Золотым мячом». Все мои мечты сбылись», – приводит слова Бензема Madrid Zone в соцсетях.

36-летний Карим Бензема присоединился к саудовскому клубу летом 2023 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.