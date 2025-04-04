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Сергей Семак высказался о дисквалификации Густаво Мантуана на матч «Локомотив» — «Зенит»

Сергей Семак высказался о дисквалификации Густаво Мантуана на матч «Локомотив» — «Зенит»
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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал отсутствие флангового универсала Густаво Мантуана в предстоящем выездном матче 23-го тура РПЛ с московским «Локомотивом» из-за дисквалификации.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Травмы и дисквалификации — это неотъемлемая часть футбола. Конечно, Мантуан сейчас играет важную роль в игре нашей команды, в том числе с точки зрения взаимодействия. Будем думать, у нас есть варианты, кому сыграть на этой позиции. Есть немножко времени, чтобы решить», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

В домашнем матче 22-го тура РПЛ с казанским «Рубином» (4:0) Густаво Мантуан получил жёлтую карточку, которая стала для него четвёртой в сезоне, и пропустит из-за дисквалификации выездную игру 23-го тура с «Локомотивом». В текущем сезоне на счету игрока 30 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, четыре забитых гола и шесть результативных передач.

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