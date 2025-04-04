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Пьянич дал совет Файзуллаеву, как попасть в «Барселону»

Пьянич дал совет Файзуллаеву, как попасть в «Барселону»
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Полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич ответил на вопрос, как полузащитнику красно-синих Аббосбеку Файзуллаеву можно осуществить свою мечту стать игроком «Барселоны».

«У Аббоса целый набор отличных футбольных качеств. Если хочет попасть в «Барселону», значит, нужно верить в свою мечту и двигаться к ней. Путь очень непростой и долгий, однако ни в коем случае нельзя сворачивать с него и сбавлять темп. Необходимо каждый день серьёзно работать, тренироваться и играть с полной отдачей, стремиться быть лучше во всём. Иного рецепта не существует», — приводит слова Пьянича Bobsoccer.

Узбекистанский футболист выступает в составе красно-синих с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 60 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и 21 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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