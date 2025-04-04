Пьянич назвал ключевой аспект в прогрессе Кисляка

Полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич высказался о прогрессе своего одноклубника Матвея Кисляка.

«Очень важно, что рядом с ним прекрасный тренер, Марко Николич. Это ключевой момент для молодого и способного футболиста — когда с ним работает грамотный тренер, любящий и умеющий развивать молодежь. Что касается меня, то одна из задач состоит как раз в том, чтобы быть как можно ближе к молодым игрокам, помогать им двигаться вперед. Я с удовольствием помогаю Кисляку чем могу, мне очень нравится его игровой стиль и отношение к делу», — приводит слова Пьянича Bobsoccer.

В нынешнем сезоне Кисляк принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.