Карим Бензема сравнил «Аль-Иттихад» с «Реалом»

Нападающий саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема сравнил свой нынешний клуб с мадридским «Реалом».

«Выступать в Испании и за её пределами – совершенно разные вещи. Здесь всё совсем не так, как в «Реале». И всё же, несмотря на это, здесь очень трудно, поскольку ты всегда обязан побеждать», – приводит слова Бензема Madrid Universal в соцсетях.

36-летний Карим Бензема присоединился к саудовскому клубу летом 2023 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.