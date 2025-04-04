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Миралем Пьянич назвал самый памятный момент в своей карьере

Миралем Пьянич назвал самый памятный момент в своей карьере
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Полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич назвал самый памятный момент в своей карьере.

«Это мой первый матч в профессиональном футболе, игра за «Метц» с «ПСЖ». Мне было всего 17 лет. Я вышел на замену, с этого началось моё увлекательное путешествие в мире футбола», — приводит слова Пьянича Bobsoccer.

В текущем сезоне чемпионата России 35-летний Миралем Пьянич провёл 10 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Также на его счету пять игр в Фонбет Кубке России.

После 22 сыгранных матчей ЦСКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют с московским «Динамо». Встреча состоится 6 апреля, начало — в 19:30 мск.

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