Пьянич ответил на вопрос о шансах Кисляка заиграть в топ-клубе

Полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич высказался о будущем своего одноклубника Матвея Кисляка.

«Если Кисляк хочет со временем оказаться в европейском топ-клубе, он должен искренне верить, что сможет достичь этой цели. Все данные для того, чтобы добраться до самых больших высот, у него есть. Вижу, как он работает, сколько усилий ежедневно прикладывает, чтобы развиваться и становиться сильнее», — приводит слова Пьянича Bobsoccer.

В нынешнем сезоне Кисляк принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.