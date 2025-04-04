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Мор назвал общую проблему «Динамо», ЦСКА и «Локомотива», мешающую бороться за чемпионство

Мор назвал общую проблему «Динамо», ЦСКА и «Локомотива», мешающую бороться за чемпионство
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Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор оценил перспективы чемпионской гонки в Российской Премьер-Лиге за восемь туров до финиша чемпионата.

«Краснодар», «Зенит» и «Спартак» будут бороться за чемпионство. Кто‑то из троицы «Динамо», ЦСКА и «Локомотив» может попасть в тройку, но до золота они не доберутся. Их общая проблема в отсутствии центральных нападающих. У «Динамо» раньше не было этой проблемы, но Тюкавин получил травму, и в матчах против сильных соперников это сказывается», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

По итогам 22 сыгранных туров РПЛ чемпионскую гонку возглавляет «Краснодар», набравший 49 очков. В тройку лидеров также входят «Зенит» (46 очков) и «Спартак» (44 очка). Топ-6 дополняют московские «Динамо», ЦСКА и «Локомотив» (42, 41 и 40 очков соответственно).

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