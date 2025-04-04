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Чемпионат России по футболу: расписание матчей 23-го тура РПЛ сезона-2024/2025

Чемпионат России по футболу: расписание матчей 23-го тура РПЛ сезона-2024/2025
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Сегодня, 4 апреля, матчем «Пари НН» — «Оренбург» стартует 23-й тур чемпионата России сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр тура.

Расписание матчей 23-го тура РПЛ (время — московское):

4 апреля, пятница:

19:00. «Пари НН» — «Оренбург».

5 апреля, суббота:

13:00. «Крылья Советов» — «Рубин»;

15:15. «Факел» — «Ахмат»;

17:30. «Локомотив» — «Зенит»;

19:45. «Краснодар» — «Акрон».

6 апреля, воскресенье:

14:00. «Динамо» Махачкала — «Химки»;

16:30. «Ростов» — «Спартак»;

19:30. ЦСКА — «Динамо» Москва.

После 22 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 49 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (46). Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (44).

Календарь матчей РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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