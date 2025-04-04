Чемпионат России по футболу: расписание матчей 23-го тура РПЛ сезона-2024/2025

Сегодня, 4 апреля, матчем «Пари НН» — «Оренбург» стартует 23-й тур чемпионата России сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр тура.
Расписание матчей 23-го тура РПЛ (время — московское):
4 апреля, пятница:
19:00. «Пари НН» — «Оренбург».
5 апреля, суббота:
13:00. «Крылья Советов» — «Рубин»;
15:15. «Факел» — «Ахмат»;
17:30. «Локомотив» — «Зенит»;
19:45. «Краснодар» — «Акрон».
6 апреля, воскресенье:
14:00. «Динамо» Махачкала — «Химки»;
16:30. «Ростов» — «Спартак»;
19:30. ЦСКА — «Динамо» Москва.
После 22 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 49 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (46). Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (44).