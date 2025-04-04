«Пари НН» — «Оренбург»: текстовая онлайн-трансляция матча 23-го тура РПЛ начнётся в 19:00

Сегодня, 4 апреля, состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Пари Нижний Новгород» и «Оренбург». Игра пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра матча выступит Рафаэль Шафеев из Волгограда. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Пари Нижний Новгород» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, набрав 19 очков за 22 матча. «Оренбург» располагается на последней, 16-й строчке. В активе команды Владимира Слишковича 11 очков по результатам 22 встреч.