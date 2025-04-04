Дзюба заявил, что России есть чему поучиться у Европы и Запада

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба считает, что России есть чему поучиться у Европы и Запада. Он отметил, что речь идёт не про нетрадиционные ценности, а, например, про умение устраивать шоу.

«Мы говорим, не надо смотреть на Запад, не надо смотреть на Европу… Но есть вещи, хорошему надо учиться, я считаю, брать лучшее оттуда. Понятно, не надо брать ЛГБТшную* вот всю их тему, но всё остальное… Какие-то вещи в чём-то — почему нет? Умение шоу устраивать», — сказал Дзюба в видео на YouTube-канале Hustle Show.

* международное общественное движение ЛГБТ — экстремистская организация, запрещённая в России.