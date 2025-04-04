Гладилин: победа над «Спартаком» принесёт праздник болельщикам «Ростова»

Ветеран «Спартака» Валерий Гладилин высказался о предстоящем матче красно-белых с «Ростовом» в рамках 23-го тура РПЛ. Игра пройдёт 6 апреля в Ростове-на-Дону.

«Спартаку» нужно играть в полную силу и основным составом с любым соперником. Это показал последний матч с «Ахматом». «Ростов» сейчас находится в хороших кондициях, не борется даже за топ-6 и уже обезопасил себя от вылета. «Спартак» — раздражитель для всех, ведь это самая титулованная и популярная команда России. «Рубин» обыграл красно-белых, и в Казани все футболисты стали национальными героями. Любая команда, которая обыгрывает «Спартак» на своём стадионе при полных трибунах, приносит болельщикам праздник. Тем более в руководстве «Ростова» много спартаковцев, которые знают, как играть против красно-белых», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.