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Гладилин: победа над «Спартаком» принесёт праздник болельщикам «Ростова»

Гладилин: победа над «Спартаком» принесёт праздник болельщикам «Ростова»
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Ветеран «Спартака» Валерий Гладилин высказался о предстоящем матче красно-белых с «Ростовом» в рамках 23-го тура РПЛ. Игра пройдёт 6 апреля в Ростове-на-Дону.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартаку» нужно играть в полную силу и основным составом с любым соперником. Это показал последний матч с «Ахматом». «Ростов» сейчас находится в хороших кондициях, не борется даже за топ-6 и уже обезопасил себя от вылета. «Спартак» — раздражитель для всех, ведь это самая титулованная и популярная команда России. «Рубин» обыграл красно-белых, и в Казани все футболисты стали национальными героями. Любая команда, которая обыгрывает «Спартак» на своём стадионе при полных трибунах, приносит болельщикам праздник. Тем более в руководстве «Ростова» много спартаковцев, которые знают, как играть против красно-белых», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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