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Постекоглу — о поражении «Тоттенхэма» от «Челси»: мы потерпели неудачу

Постекоглу — о поражении «Тоттенхэма» от «Челси»: мы потерпели неудачу
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался по итогам игры 30-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (0:1).

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
03 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Фернандес – 50'    

«Сложная игра. Другого не приходилось и ждать, но я также полагаю, что матч вышел напряжённым. Нам пришлось упорно бороться, чтобы оставаться в игре, и я думаю, что мы хорошо справились с этим. Мы пропустили очень неудачный гол, который сильно разочаровал всех нас. Он стоил нам очень дорого. Считаю, что мы блестяще отреагировали на пропущенный, забили сами, после чего у нас было несколько возможностей что-то изменить, но в итоге мы потерпели неудачу», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».

«Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Энцо Марески набрала 52 очка за 30 встреч. «Тоттенхэм» заработал 34 очка после 30 игр и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 73 очка за 30 матчей.

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