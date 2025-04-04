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Гранат считает, что «Спартак» может потерять очки в матче с «Ростовом»

Гранат считает, что «Спартак» может потерять очки в матче с «Ростовом»
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Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Гранат поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом». Встреча состоится 6 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не думаю, что «Ростов» в какой-то степени фаворит в матче со «Спартаком». Нельзя говорить, что красно-белые сыграли вничью с «Ахматом» и сразу перестали быть фаворитом, ведь с грозненцами никому не бывает легко на их стадионе. Ростовчане играют дома, и «Спартак» опять может потерять очки, ведь шансы на победу 50 на 50. Впереди ещё достаточно матчей, но потеря очков ещё дальше отодвинет «Спартак», тем более если «Краснодар» выиграет свой матч», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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