Гранат считает, что «Спартак» может потерять очки в матче с «Ростовом»

Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Гранат поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом». Встреча состоится 6 апреля.

«Не думаю, что «Ростов» в какой-то степени фаворит в матче со «Спартаком». Нельзя говорить, что красно-белые сыграли вничью с «Ахматом» и сразу перестали быть фаворитом, ведь с грозненцами никому не бывает легко на их стадионе. Ростовчане играют дома, и «Спартак» опять может потерять очки, ведь шансы на победу 50 на 50. Впереди ещё достаточно матчей, но потеря очков ещё дальше отодвинет «Спартак», тем более если «Краснодар» выиграет свой матч», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.