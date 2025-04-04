Джордже Деспотович — о словах Кокорина об уровне РПЛ: могу с этим согласиться

Бывший нападающий казанского «Рубина» и тульского «Арсенала» Джордже Деспотович прокомментировал высказывание нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, который назвал «говном» Российскую Премьер-Лигу.

— С этим могу согласиться. Сейчас в Россию подписывают очень много футболистов, которые до отстранения даже не претендовали бы на РПЛ.

— Смелое заявление!

— Сейчас опять будут говорить, что я ревную из-за того, что не играю в России! Но я играл в РПЛ, когда лига была топовой, когда была жёсткая борьба и за чемпионство, и за выживание. За титул и сейчас гонка, знаю — но в моё время было много одинаковых по силе команд, — приводит слова Деспотовича Sport24.

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После 22 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 49 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (46). Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (44). Действующим чемпионом России являются сине-бело-голубые. Команда Сергея Семака неизменно выигрывает РПЛ на протяжении последних шести лет.