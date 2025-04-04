«Российские таланты не пропадают». Колыванов — об Ибрагимове в «Манчестер Юнайтед»

Известный российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал новость, что уроженец Дагестана полузащитник Амир Ибрагимов подписал профессиональный контракт с «Манчестер Юнайтед».

«Первый профессиональный контракт Амира Ибрагимова с «Манчестер Юнайтед» говорит о том, что в клубе верят в его будущее. В последнее время «Манчестер Юнайтед», какие бы покупки ни делал, всё не в точку — игроки почему-то не раскрываются. При Фергюсоне все футболисты начинали свою суперкарьеру. Маловероятно, что Ибрагимов сыграет за основную команду в этом сезоне, но этот контракт — акцент на будущее. Его же видели и просматривали. Замечательно, что россиянин подписывает контракт с такой командой, — наши таланты не пропадают», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.