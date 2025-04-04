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Экс-президент «Локомотива» Наумов: не считаю ЦСКА претендентом на медали

Экс-президент «Локомотива» Наумов: не считаю ЦСКА претендентом на медали
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матче 23-го тура РПЛ ЦСКА — «Динамо». Встреча состоится 6 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В матче ЦСКА — «Динамо» нельзя назвать фаворита, однако мне кажется, что армейцы дожмут соперника и выиграют с разницей в один мяч. У ЦСКА в последнее время более целостная игра, и многие футболисты очень сильно прибавили. Очень внимательно слежу за Кисляком, парень растёт на глазах. Николич донёс до футболистов свои требования, поэтому игра армейцев стала складываться.

Вряд ли ЦСКА сможет повторить серию побед, как в сезоне-2013/2014, и выиграть чемпионство. Не считаю армейцев даже претендентом на медали, а тем более на золото. Уже на следующий сезон Николич подготовит команду — он нащупал нити, как это сделать», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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