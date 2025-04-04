Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 28-го тура Бундеслиги сезона-2024/2025

Сегодня, 4 апреля, матчем «Аугсбург» — «Бавария» стартует 28-й тур чемпионата Германии сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием тура.
Расписание матчей 28-го тура Бундеслиги (время — московское):
4 апреля, пятница:
21:30. «Аугсбург» — «Бавария».
5 апреля, суббота:
16:30. «Бохум» — «Штутгарт»;
16:30. «Майнц» — «Хольштайн»;
16:30. «Хайденхайм» — «Байер»;
16:30. «Фрайбург» — «Боруссия» Дортмунд;
16:30. «РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм»;
19:30. «Вердер» — «Айнтрахт».
6 апреля, воскресенье:
16:30. «Санкт-Паули» — «Боруссия» Мёнхенгладбах;
18:30. «Унион» — «Вольфсбург».
Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария». Команда набрала 65 очков после 27 матчей. На второй строчке находится «Байер», заработав 59 очков.