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Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 28-го тура Бундеслиги сезона-2024/2025

Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 28-го тура Бундеслиги сезона-2024/2025
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Сегодня, 4 апреля, матчем «Аугсбург» — «Бавария» стартует 28-й тур чемпионата Германии сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием тура.

Расписание матчей 28-го тура Бундеслиги (время — московское):

4 апреля, пятница:

21:30. «Аугсбург» — «Бавария».

5 апреля, суббота:

16:30. «Бохум» — «Штутгарт»;

16:30. «Майнц» — «Хольштайн»;

16:30. «Хайденхайм» — «Байер»;

16:30. «Фрайбург» — «Боруссия» Дортмунд;

16:30. «РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм»;

19:30. «Вердер» — «Айнтрахт».

6 апреля, воскресенье:

16:30. «Санкт-Паули» — «Боруссия» Мёнхенгладбах;

18:30. «Унион» — «Вольфсбург».

Календарь матчей Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги

Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария». Команда набрала 65 очков после 27 матчей. На второй строчке находится «Байер», заработав 59 очков.

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