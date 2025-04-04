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Колыванов: «Локомотив» при своих трибунах сделает всё, чтобы испортить настроение «Зениту»

Колыванов: «Локомотив» при своих трибунах сделает всё, чтобы испортить настроение «Зениту»
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Известный российский тренер Игорь Колыванов поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом». Встреча состоится 5 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» при любом раскладе — фаворит в матче с «Локомотивом», учитывая уровень футболистов и статус клуба. Не беру в расчёт последний матч железнодорожников с «Крыльями Советов», где москвичи сыграли крайне неудачно. «Зенит» остаётся той командой, которая занимала ведущие позиции в России в последние годы. Ему нужны только три очка, чтобы продолжить борьбу за чемпионство. Впереди у питерцев домашняя игра с «Краснодаром», где есть хороший шанс выиграть и догнать «быков». При этом «Локомотив» при своих трибунах сделает всё, чтобы испортить настроение «Зениту», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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