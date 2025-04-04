Колыванов: «Локомотив» при своих трибунах сделает всё, чтобы испортить настроение «Зениту»

Известный российский тренер Игорь Колыванов поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом». Встреча состоится 5 апреля.

«Зенит» при любом раскладе — фаворит в матче с «Локомотивом», учитывая уровень футболистов и статус клуба. Не беру в расчёт последний матч железнодорожников с «Крыльями Советов», где москвичи сыграли крайне неудачно. «Зенит» остаётся той командой, которая занимала ведущие позиции в России в последние годы. Ему нужны только три очка, чтобы продолжить борьбу за чемпионство. Впереди у питерцев домашняя игра с «Краснодаром», где есть хороший шанс выиграть и догнать «быков». При этом «Локомотив» при своих трибунах сделает всё, чтобы испортить настроение «Зениту», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.