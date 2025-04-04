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Колыванов — о победной серии ЦСКА сезона-2013/2014: такое повторяется очень редко

Колыванов — о победной серии ЦСКА сезона-2013/2014: такое повторяется очень редко
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Известный российский тренер Игорь Колыванов высказался об игре и результатах московского ЦСКА в нынешнем сезоне РПЛ. После 22 туров армейцы занимают пятое место в турнирной таблице.

«В матче ЦСКА — «Динамо» шансы на победу 50 на 50. Армейцы достаточно неплохо начали весеннюю часть чемпионата, а динамовцы уверенно выиграли свой последний матч. Будет битва, ведь выигравшая команда может догнать или обогнать «Спартак».

Что касается победной серии ЦСКА сезона-2013/2014, когда армейцы стали чемпионами, то в футболе такое повторяется очень редко. Возможно, армейцы не проиграют оставшиеся матчи, но стать чемпионами в этом сезоне будет очень сложно. ЦСКА предстоят матчи с командами из верхней части турнирной таблицы, которые всё и предрешат. До этого красно-синие обыгрывали команды ниже классом, теперь надо смотреть на армейцев на фоне топовых клубов», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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