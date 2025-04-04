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Гранат: вдолгую очень тяжело найти замену главному форварду «Динамо» — Тюкавину

Гранат: вдолгую очень тяжело найти замену главному форварду «Динамо» — Тюкавину
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Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ПФК ЦСКА встретится с «Динамо». Игра состоится в воскресенье, 6 апреля, на поле армейцев.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Надеюсь, что в матче ЦСКА — «Динамо» будет открытая и атакующая игра. Считаю армейцев фаворитами в этом матче, потому что после паузы они набрали очень хороший ход. Мы постоянно говорим, что одного-двух футболистов легко заменить, но вдолгую очень тяжело найти замену главному форварду «Динамо» — Тюкавину», — сказал Владимир Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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