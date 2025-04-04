Гранат: вдолгую очень тяжело найти замену главному форварду «Динамо» — Тюкавину

Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ПФК ЦСКА встретится с «Динамо». Игра состоится в воскресенье, 6 апреля, на поле армейцев.

«Надеюсь, что в матче ЦСКА — «Динамо» будет открытая и атакующая игра. Считаю армейцев фаворитами в этом матче, потому что после паузы они набрали очень хороший ход. Мы постоянно говорим, что одного-двух футболистов легко заменить, но вдолгую очень тяжело найти замену главному форварду «Динамо» — Тюкавину», — сказал Владимир Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.