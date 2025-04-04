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Туфрин — о бразильцах «Зенита»: какова эффективность российских академий?

Туфрин — о бразильцах «Зенита»: какова эффективность российских академий?
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Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин прокомментировал высказывание экс-нападающего сине-бело-голубых Артёма Дзюбы, что санкт-петербургский клуб «пачками везёт бразильцев».

«Однозначного мнения нет, нужно ли везти в Россию бразильцев или нет. «Зенит» сейчас доминирует, и в команде есть российские футболисты. Надо рассматривать вопросы шире: какова эффективность российских академий, а не только «Зенита»? У нас каждый клуб имеет хорошие условия и тренеров, но сегодня нет выпускников, которые попадали бы в основной состав команды и составляли бы конкуренцию. В этом заключается проблема. Мы же не говорим, что везём в Россию лучших бразильцев. Нет, это далеко не самые лучшие, но и не самые плохие. Не могу сказать, что Дзюба прав, но его высказывание заслуживает внимания», — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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