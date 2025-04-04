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Полузащитник «Пари НН» Майга высказался об игре команды весной

Полузащитник «Пари НН» Майга высказался об игре команды весной
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Мамаду Майга оценил игру команды весной. Нижегородцы находятся на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ.

— Как дела после травмы, которая была в том году?
— Хоть я и сыграл несколько матчей, пока готов не на 100%, недоволен собой. Знаю, что могу играть лучше, но смогу прийти к этому только через матчи.

— Что скажешь об игре команды? Рестарт сезона, мягко говоря, неоднозначный.
— Мы хорошо начали. Победили «Акрон», хорошо сыграли с «Краснодаром», пусть и не выиграли. С «Рубином» то же самое — создали много моментов, но не смогли забить, — сказал Мамаду Майга в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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