«Обкакались». Павлюченко — о разгромном поражении «Локомотива» от «Крыльев Советов»

Бывший нападающий «Локомотива» Роман Павлюченко прокомментировал разгромное поражение железнодорожников в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:5).

«Обкакались. Вот что произошло. Может, они в турнирную таблицу посмотрели и думали, что проедут катком. Не знаю почему», — сказал Павлюченко в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», который набрал 49 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (46). Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (44). В зоне прямого вылета на текущий момент находятся «Оренбург» (11) и «Факел» (14). Действующий чемпион России — «Зенит».