«Обкакались». Павлюченко — о разгромном поражении «Локомотива» от «Крыльев Советов»
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Бывший нападающий «Локомотива» Роман Павлюченко прокомментировал разгромное поражение железнодорожников в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:5).
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
28 марта 2025, пятница. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
5 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Ороз – 2' 2:0 Сергеев – 4' 3:0 Олейников – 32' 4:0 Бейл – 40' 5:0 Сергеев – 49' 5:1 Бейл – 62'
«Обкакались. Вот что произошло. Может, они в турнирную таблицу посмотрели и думали, что проедут катком. Не знаю почему», — сказал Павлюченко в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»
По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», который набрал 49 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (46). Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (44). В зоне прямого вылета на текущий момент находятся «Оренбург» (11) и «Факел» (14). Действующий чемпион России — «Зенит».
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