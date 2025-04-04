Туфрин: для «Локомотива» потеря очков в матче с «Зенитом» — отказ от медалей
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Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и «Локомотивом».
Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Нельзя говорить, что у «Локомотива» нет шансов в матче с «Зенитом». Думаю, разгром от «Крыльев Советов» настроил железнодорожников на предстоящий матч. Для «Локомотива» потеря очков — это отказ от медалей. При этом очень важным фактором будет погода. Я специально посмотрел прогноз в Москве: завтра ожидается очень резкое похолодание и дождь. Это повлияет на состояние поля, а бразильцы «Зенита» очень любят, когда тепло, солнце и определённый антураж. Это всё настраивает их на положительный лад», — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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