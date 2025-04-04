Джордже Деспотович: русские футболисты должны играть в России, уезжать не надо

Бывший нападающий казанского «Рубина» и тульского «Арсенала» Джордже Деспотович считает, что российским футболистам не стоит массово уезжать в зарубежные клубы. По мнению Деспотовича, в России есть всё, что нужно для развития.

— За границу вашим игрокам уезжать не надо. В России есть всё, что надо: хорошая зарплата, живёшь в своей стране, говоришь на родном языке. Никуда не надо ехать!

— Неожиданно.

— А что, они увидят за границей что-то лучше? Русские должны играть в России — здесь для них сделали всё, чтобы они были звёздами, жили хорошую, богатую жизнь, — приводит слова Деспотовича Sport24.

Напомним, летом 2018 года в качестве свободного агента Джордже перебрался из «Астаны» в «Оренбург». Затем летом 2020 года боснийский форвард стал игроком «Рубина», а зимой 2022 года по обоюдному согласию сторон покинул казанский клуб. Затем Джордже поиграл ещё за тульский «Арсенал», сейчас он представляет боснийский клуб «Борац». В общей сложности Деспотович сыграл за «Рубин» 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился 15 забитыми мячами и пятью голевыми передачами. По информации интернет-портала Tranfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 400 тыс.