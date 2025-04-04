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Игрок «Пари НН» Майга: с «Химками» не было пенальти. Куда мне деть руку?

Игрок «Пари НН» Майга: с «Химками» не было пенальти. Куда мне деть руку?
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Хавбек «Пари НН» Мамаду Майга высказался о спорном пенальти в матче 22-го тура РПЛ с «Химками» (0:2). Мяч попал ему в руку, и судья назначил 11-метровый удар.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Вера – 22'     2:0 Магомедов – 86'    

— А что по матчу с «Химками»?
— Неприятная для меня игра. Я всегда хочу помочь команде добиться результата, чтобы болельщики были спокойны. А здесь так вышло, что я «привёз пенальти». Впервые из-за меня команда проиграла.

— Пенальти справедливый?
— Я смотрю много европейского футбола, там такое не ставят. Для меня это не пенальти, 100%. Я заблокировал удар, мяч отскочил и попал в руку. Что мне было сделать? Куда деть руку? Но в России судьи считают, что это пенальти, — сказал Мамаду Майга в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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