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«Сможем потрогать, когда выиграем». Сафонов показал трофей клубного чемпионата мира — 2025

«Сможем потрогать, когда выиграем». Сафонов показал трофей клубного чемпионата мира — 2025
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Голкипер французского «ПСЖ» и сборной России по футболу Матвей Сафонов показал, как в жизни выглядит трофей клубного чемпионата мира — 2025. Российский вратарь выложил видеоролик с трофеем в телеграм-канале.

Напомним, в летнее трансферное окно Матвей Сафонов подписал контракт на пять лет, став самым дорогим голкипером, которого «ПСЖ» купил за всю свою историю. В этом сезоне россиянин провёл 14 матчей за клуб во всех турнирах, в которых шесть раз оставлял ворота «сухими». Кроме того, Матвей пропустил 10 голов.

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Клубный чемпионат мира пройдёт в США с 15 июня по 13 июля. В первом матче турнира 15 июля «Интер Майами» встретится с египетским «Аль-Ахли». Из европейских команд первой начнёт путь на турнире мюнхенская «Бавария», которая в тот же день сыграет с клубом «Окленд Сити» из Новой Зеландии. Действующим победителем клубного чемпионата мира является английский «Манчестер Сити».

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