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Кирьяков высказался о контракте россиянина Амира Ибрагимова с «Манчестер Юнайтед»

Кирьяков высказался о контракте россиянина Амира Ибрагимова с «Манчестер Юнайтед»
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Российский экс-футболист Сергей Кирьяков отреагировал на новость о том, что молодой игрок Амир Ибрагимов подписал первый профессиональный контракт с «Манчестер Юнайтед».

«Конечно, первый профессиональный контракт с «Манчестер Юнайтед» в 17 лет — большое событие для Амира Ибрагимова и России. Мне кажется, что этот контракт — аванс. Бывало, что молодёжь не проявляла себя, а также и наоборот. Теперь всё зависит от Ибрагимова и его окружения. Если парень будет прогрессировать, у него будет шанс закрепиться в клубе», — сказал Сергей Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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