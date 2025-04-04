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Кирьяков: у «Зенита» явная проблема с академией — она выпускает игроков для других команд

Кирьяков: у «Зенита» явная проблема с академией — она выпускает игроков для других команд
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Известный российский экс-футболист Сергей Кирьяков высказался о работе академии «Зенита».

«Конечно, мы за российских футболистов. Но если нет достаточного количества квалифицированных россиян, то клубы пользуются этим. «Зенит» прекрасно понимает, за счёт кого выигрывает титулы. Это палка о двух концах. Любой команде хочется побеждать и усиливаться иностранцами высокого уровня. Но в то же время топовые клубы могли бы тратить деньги на самых талантливых российских игроков. Для этого нужно, чтобы селекционная служба работала на должном уровне.

Возможно, нужно просматривать не только 17-летних, но и более молодых футболистов. У «Зенита» есть явная проблема с академией, которая даёт мало подпитки основе. Да, она выпускает футболистов, но для других команд», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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