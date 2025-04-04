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Вирджил ван Дейк: этот сезон для «Ливерпуля» может быть невероятно особенным

Вирджил ван Дейк: этот сезон для «Ливерпуля» может быть невероятно особенным
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Центральный защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк считает, что «красные» могут провести успешный сезон, несмотря на вылет из Кубка лиги, Кубка Англии и Лиги чемпионов.

«На мой взгляд, прямо сейчас для нас всё выглядит очень хорошо. В начале сезона никто не ожидал, что мы будем бороться за четыре трофея, а в данный момент «Ливерпуль» сражается за чемпионский титул. Такова реальность. Думаю, есть большая вероятность, что этот сезон для «Ливерпуля» может быть невероятно особенным», — приводит слова ван Дейка британское онлайн-издание Daily Star.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Арне Слота набрала 73 очка за 30 матчей и опережает идущий на второй строчке «Арсенал» на 12 очков.

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