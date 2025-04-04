Игрок «Пари НН» Майга: нельзя допустить вылет клуба из РПЛ

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Мамаду Майга высказался о турнирных амбициях своей команды. Нижегородцы находятся на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ.

— Вы боретесь за выживание. Есть уверенность, что всё будет нормально?

— На 100%. У нас прекрасный тренер, опытный. Гончаренко точно знает, что нам нужно, у него хорошее видение футбола. Необходимо биться и набирать очки. Я уже три года в команде, я больше не хочу испытывать то, что было в прошлом сезоне, когда мы попали в стыки. Все очень сильно нервничали. Тяжело, когда два матча полностью решают твою судьбу. Если команда вылетает из РПЛ – бюджет уменьшается, спонсоры могут уйти. Это нельзя допустить. Я уж не говорю о том, что болельщики переживают. С таким стадионом нельзя играть в Первой лиге, — сказал Мамаду Майга в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.