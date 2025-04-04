Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Пари НН» Майга: нельзя допустить вылет клуба из РПЛ

Игрок «Пари НН» Майга: нельзя допустить вылет клуба из РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Мамаду Майга высказался о турнирных амбициях своей команды. Нижегородцы находятся на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ.

— Вы боретесь за выживание. Есть уверенность, что всё будет нормально?
— На 100%. У нас прекрасный тренер, опытный. Гончаренко точно знает, что нам нужно, у него хорошее видение футбола. Необходимо биться и набирать очки. Я уже три года в команде, я больше не хочу испытывать то, что было в прошлом сезоне, когда мы попали в стыки. Все очень сильно нервничали. Тяжело, когда два матча полностью решают твою судьбу. Если команда вылетает из РПЛ – бюджет уменьшается, спонсоры могут уйти. Это нельзя допустить. Я уж не говорю о том, что болельщики переживают. С таким стадионом нельзя играть в Первой лиге, — сказал Мамаду Майга в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
«Раньше на еду мне хватало 2000 рублей в неделю». Самый русский африканец в РПЛ
Эксклюзив
«Раньше на еду мне хватало 2000 рублей в неделю». Самый русский африканец в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android