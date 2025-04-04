Игрок «Пари НН» Майга: посещаемость? В Нижнем хоккей любят больше, а Fan ID надо отменить

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Мамаду Майга высказался о низкой посещаемости матчей Российской Премьер-Лиги.

— Стадион крутой, но посещаемость не самая хорошая.

— Посещаемость зависит от нас, от нашей игры. Когда команда плохо играет, конечно, болельщики будут ходить с меньшим желанием. За время в Нижнем Новгороде мне показалось, что здесь хоккей любят больше футбола. Но, повторюсь, всё зависит от нас. Будем побеждать в каждом матче – болельщики придут. А про Fan ID я уже говорил. Его необходимо отменить, — сказал Мамаду Майга в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.