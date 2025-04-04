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Колыванов: «Спартаку» нельзя терять очки, но «Ростов» реально играет в футбол

Колыванов: «Спартаку» нельзя терять очки, но «Ростов» реально играет в футбол
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Известный российский экс-футболист Игорь Колыванов поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом». Встреча состоится 6 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У «Ростова» пять футболистов из сборной России и несколько иностранцев. Это команда, которая реально играет в футбол, а также на них ничего не давит. Они могут преподнести любой сюрприз. Даже нельзя назвать сюрпризом, если ростовчане удачно сыграют со «Спартаком». Красно-белым нельзя терять очки, ведь «Краснодар» лидирует. Поэтому каждое упущенное очко — это шаг назад от золотых медалей», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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