Колыванов: «Спартаку» нельзя терять очки, но «Ростов» реально играет в футбол

Известный российский экс-футболист Игорь Колыванов поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом». Встреча состоится 6 апреля.

«У «Ростова» пять футболистов из сборной России и несколько иностранцев. Это команда, которая реально играет в футбол, а также на них ничего не давит. Они могут преподнести любой сюрприз. Даже нельзя назвать сюрпризом, если ростовчане удачно сыграют со «Спартаком». Красно-белым нельзя терять очки, ведь «Краснодар» лидирует. Поэтому каждое упущенное очко — это шаг назад от золотых медалей», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.