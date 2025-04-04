Тимур Гурцкая сделал прогноз на дерби ЦСКА — «Динамо»

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая поделился ожиданиями от матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ПФК ЦСКА встретится с «Динамо». Московское дерби состоится в воскресенье, 6 апреля, на поле армейцев.

«ЦСКА после возобновления чемпионата не проиграл ни одной игры, выглядит очень мощно в центре поля, пропустил всего один гол, как выяснилось, как Марко [Николич] нам сказал на этой неделе. Я думаю, что у «Динамо» нет ни одного шанса просто в этом матче. ЦСКА просто захватит мяч в центре поля и просто их уничтожит», — сказал Тимур Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»