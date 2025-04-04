Игрок «Пари НН» Майга: по уровню РПЛ входит в топ-6 чемпионатов Европы

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Мамаду Майга оценил уровень Российской Премьер-Лиги. Африканский футболист считает, что чемпионат России — шестой по силе среди всех европейских лиг.

— Что скажешь про уровень РПЛ?

— Мои друзья в шоке от уровня лиги, в хорошем смысле этого слова. Минус, что нет еврокубков. Россия не заслуживает такого. По уровню этот чемпионат – в топ-6 Европы, — сказал Мамаду Майга в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, «Пари Нижний Новгород» находится на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 19 очков за 22 матча.